Рютте: Відмова путіна від прямих переговорів із Зеленським є втратою можливості

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відмова російського диктатора володимира путіна від прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським є втратою можливості.
Відповідну заяву Рютте зробив під час пресконференції в четвер, 15 травня.
За його словами, країни Заходу ініціювали створення "Коаліції рішучих", щоб забезпечити міцність та тривалість можливої угоди про припинення вогню між Україною та росією.
Рютте зазначив, що Захід не збирається допускати повторення ситуації, як це було з Мінськими угодами, які, як він нагадав, були порушені практично відразу після їх укладення.
"росія зараз направляє делегацію низького рівня та втрачає можливість, яку запропонував президент Зеленський", — сказав Рютте.
Генсек НАТО додав, що Україна "готова грати", але тепер "м’яч на боці росії". Він не уточнив, що саме означають ці його слова.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023