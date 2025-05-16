Рютте: Відмова путіна від прямих переговорів із Зеленським є втратою можливості

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відмова російського диктатора володимира путіна від прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським є втратою можливості.

Відповідну заяву Рютте зробив під час пресконференції в четвер, 15 травня.

За його словами, країни Заходу ініціювали створення "Коаліції рішучих", щоб забезпечити міцність та тривалість можливої угоди про припинення вогню між Україною та росією.

Рютте зазначив, що Захід не збирається допускати повторення ситуації, як це було з Мінськими угодами, які, як він нагадав, були порушені практично відразу після їх укладення.

"росія зараз направляє делегацію низького рівня та втрачає можливість, яку запропонував президент Зеленський", — сказав Рютте.

Генсек НАТО додав, що Україна "готова грати", але тепер "м’яч на боці росії". Він не уточнив, що саме означають ці його слова.