ІМІ: З початку повномасштабного вторгнення рф скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні

За три роки та три місяці з початку повномасштабного вторгнення рф скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні.
Такі дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, що проводить Інститут масової інформації (ІМІ) з першого дня великої війни, наводить "Детектор Медіа".
Зокрема за квітень – травень ІМІ зафіксував три злочини проти медіа та журналістів, які скоїли окупанти. І це випадки кібератак.
За цей період загинули четверо медійників:
Володимир Коцур – військовий, спортивний журналіст. Про його загибель стало відомо 29 квітня 2025 року. До лав ЗСУ долучився після повномасштабного вторгнення росії. Працював у виданнях «Спорт-Експрес в Україні», «Український футбол» та «Команда».
В’ячеслав Кобржицький – військовий, автоспортивний коментатор Setanta, про загибель стало відомо 1 травня 2025 року, загинув на Донеччині.
Василь Довбуш – військовий, колишній медійник ТРК «Люкс» та 24 каналу. Загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області біля села Могриця.
Богдан Лисенко – загинув у боях на запорізькому напрямку 13 квітня 2025 року. Його журналістська діяльність охоплювала десятки публікацій у всеукраїнських та регіональних медіа – «Факти», «КП в Україні», «Субота», «Ехо».
"Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія вбила в Україні вже 106 медійників, з них 12 - під час виконання журналістської професійної діяльності", - йдеться в повідомленні.
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