Ігнат: Окупанти нарощують виробництво дронів

Нічна атака країни-агресора росії продемонструвала, що окупанти нарощують виробництво дронів. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пишуть Українські новини з посиланням на Укрінформ.
Ігнат зазначив, що росія застосувала проти України майже 300 безпілотників.
"Рекордна кількість безпілотників, ударних "Шахедів", а також дроноімітаторів. Загалом 298, мабуть, стільки ще не було. Це говорить про те, що противник нарощує виробництво БПЛА – як дронів-імітаторів, так і "Шахедів", - наголосив Ігнат.
За його словами, падіння збитих безпілотників зафіксували у 15 локаціях, а по 22 локаціях були влучання. Високу ефективність збиття ворожих цілей показали західні літаки – F-16 і Mirage.
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