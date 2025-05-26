Ігнат: Окупанти нарощують виробництво дронів

Нічна атака країни-агресора росії продемонструвала, що окупанти нарощують виробництво дронів. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пишуть Українські новини з посиланням на Укрінформ.

Ігнат зазначив, що росія застосувала проти України майже 300 безпілотників.

"Рекордна кількість безпілотників, ударних "Шахедів", а також дроноімітаторів. Загалом 298, мабуть, стільки ще не було. Це говорить про те, що противник нарощує виробництво БПЛА – як дронів-імітаторів, так і "Шахедів", - наголосив Ігнат.

За його словами, падіння збитих безпілотників зафіксували у 15 локаціях, а по 22 локаціях були влучання. Високу ефективність збиття ворожих цілей показали західні літаки – F-16 і Mirage.