Трамп: З путіним щось сталося. Він став абсолютно божевільним!

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава кремля володимир путін "став абсолютно божевільним".

Проте, за словами глави Білого дому, і заяви президента України Володимира Зеленського створюють проблеми. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з володимиром путіним із росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху росії", - написав він.

Трамп також розкритикував президента України Володимира Зеленського.

"Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, висловлюючись так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", - наголосив президент США.

Він також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна.

"Це війна Зеленського, путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть", - резюмував американський лідер.