Мерц: Україна не має обмежень щодо ударів по території росії

Україна не має обмежень щодо ударів по території росії з боку Німеччини, Франції, Британії та США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Європейського форуму WDR.
"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав Мерц.
За його словами, це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території росії.
"Раніше вона цього не могла, і до недавнього часу, за винятком поодиноких випадків, вона цього також не робила. Тепер - може", - додав німецький канцлер.
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