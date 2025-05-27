Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мерц: Україна не має обмежень щодо ударів по території росії

118

Україна не має обмежень щодо ударів по території росії з боку Німеччини, Франції, Британії та США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Європейського форуму WDR.

"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав Мерц.

За його словами, це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території росії.

"Раніше вона цього не могла, і до недавнього часу, за винятком поодиноких випадків, вона цього також не робила. Тепер - може", - додав німецький канцлер.

зброя, Мерц
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 27 мая 2025
Понедельник, 26 мая 2025
Воскресенье, 25 мая 2025
Суббота, 24 мая 2025
Пятница, 23 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023