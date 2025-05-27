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Україна з початку 2024/25 маркетингового року експортувала 37,722 млн тонн зернових і зернобобових культур

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Україна станом на 26 травня з початку 2024/25 маркетингового року (МР) експортувала 37,722 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,454 млн тонн відвантажено цього місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, станом на 29 травня минулого року загальний показник відвантажень становив 46,353 млн тонн, зокрема в травні – 4,947 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 14,635 млн тонн (у травні – 732 тис. тонн), ячменю – 2,293 млн тонн (26 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 20,234 млн тонн (1,685 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 26 травня оцінюється в 63,7 тис. тонн (у травні – 5,1 тис. тонн), зокрема пшеничного – 59,4 тис. тонн (5 тис. тонн).

зерно, експорт
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