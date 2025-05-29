В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Відтепер компанії можуть бронювати більшу кількість співробітників, оскільки до загальної чисельності враховуватимуть не лише тих, хто перебуває на обліку, а й офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в "Дії".

До числа військовозобов’язаних працівників компанії тепер включають офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Завдяки цьому підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів відповідно до свого відсотка.

Раніше враховували лише тих, хто стоїть на військовому обліку, але не був мобілізований. Тепер же до списку додаються і мобілізовані працівники, якщо вони офіційно працевлаштовані.

Наприклад, якщо раніше в компанії було 80 військовозобов’язаних і ліміт бронювання становив 40, а після мобілізації додалося ще 20 співробітників, загальна кількість збільшується до 100, і відповідно ліміт бронювання зростає до 50.

Також тепер до загальної кількості військовозобов’язаних не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.

Бронювання в "Дії" – це процес отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних працівників через портал "Дія". Це дозволяє підприємствам та організаціям, зокрема критично важливим, подавати заявки на бронювання працівників, тим самим гарантуючи їм захист від мобілізації під час воєнного стану.

Процедура бронювання працівників через портал "Дія" відбувається так: керівник підприємства, яке має право на бронювання, формує список працівників і подає його через портал, підтверджуючи заявку електронним підписом.

Система автоматично перевіряє, чи офіційно працевлаштовані зазначені особи та чи є їхні дані в реєстрі "Оберіг". Протягом 24 годин керівник отримує повідомлення про результат розгляду заявки.