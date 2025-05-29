Мінфін: Уряд планує підвищити мінімальну пенсію у 2026 році

Уряд планує підвищити мінімальну пенсію у 2026 році з 2361 до 2564 грн, максимальний розмір виплати відповідно складатиме 25 640 грн (зараз — 23 610 грн).

Про це йдеться у листі Мінфіну "Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки", який опубліковано на сайті відомства.

Згідно з прогнозами уряду з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата може зрости до 8 688 грн (з 1 січня 2027 року – до 9 374 грн, з 1 січня 2028 року – до 10 059 грн).

Інфляція в наступному році складатиме 9,7% (а в 2025-му - 12,2%). Зростатиме і курс долара: в середньому вартість американської валюти складатиме в 2026 році 44,7 грн/$.

Мінімальну пенсію урядовці пропонують підвищити до 2 564 грн у 2026 році ( в 2027-му – до 2 715 грн, в 2028-му – 2 859 грн).

Зазначимо, в 2025 році розмір мінімальної пенсії не змінився і складає 2361 грн. При тому реальний прожитковий мінімум фахівці оцінюють в 6 685,45 грн, а отже українці з мінімальною пенсію залишатимуться за межею бідності.