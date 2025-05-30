Politico: Адміністрація Трампа не відступить від своєї митної тарифної політики попри рішення суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа не відступить від своєї митної тарифної політики попри рішення федерального суду про скасування надзвичайних мит для десятків країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, директор Національної економічної ради Кевін Гассетт назвав рішення Міжнародного торгового суду, ухвалене в середу, 28 травня, «незначною перешкодою», звинувативши суддів у спробах вплинути на економічний курс Трампа.

«Через місяць-два ви побачите, що країни відкрили свої ринки для американських товарів, знизили нетарифні бар'єри, знизили мита, і всі країни, які це зробили, отримують дуже шанобливе і добре ставлення з боку США, – сказав Гассетт, додавши, що країни, які не дотримуються плану Трампа, мають очікувати «якоїсь форми взаємних тарифів».

Президент Трамп, опираючись на закон про міжнародні економічні надзвичайні повноваження (IEEPA) 1977 року, обґрунтував запровадження мит надзвичайною ситуацією через стійкий торговельний дефіцит. Окремі тарифи також були запроваджені проти Китаю, Канади й Мексики – зокрема, через ввезення з тих країн фентанілу та нелегальну міграцію.

Суд визнав такі дії перевищенням повноважень. Проте Гассетт заявив, що адміністрація оскаржить це рішення й діятиме далі.

«Ідея, що криза з фентанілом в Америці не є надзвичайною ситуацією, настільки жахлива для мене, що я впевнений, що коли ми подамо апеляцію, це рішення буде скасовано», – зазначив Гассетт.

Водночас заступник помічника генпрокурора Бретт Шумейт попередив, що несприятливе рішення «підкосить президента на світовій арені, паралізує його здатність вести переговори про торговельні угоди, поставить під загрозу здатність уряду реагувати на ці та майбутні надзвичайні ситуації національного масштабу».