МАГАТЕ: Окупована ЗАЕС залежить від останньої працюючої лінії електропередачі

Окупована країною-агресором росією Запорізька атомна електростанція на сьогоднішній день залежить від єдиної лінії електропередачі. До повномасштабного вторгнення рф таких ліній було десять.
Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Найбільший в Європі об’єкт наразі залежить від єдиної лінії електропередачі, що забезпечує виконання основних функцій ядерної безпеки, тоді як до початку військового конфлікту таких ліній було десять", — йдеться у звіті.
У МАГАТЕ також заявили, що остання резервна лінія електропередачі Запорізької АЕС 330 кВ залишається відключеною вже три тижні. Представники агентства не знають, коли вона буде відновлена.
Через це найбільша на континенті атомна електростанція повністю залежить від останньої працюючої лінії 750 кВ для отримання зовнішнього електропостачання.
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