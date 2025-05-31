Мельничук: Пропонуємо врегулювати питання щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби та членів їх сімей

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань".
Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в телеграм-каналі в пʼятницю, законопроект пропонує врегулювати питання щодо соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей шляхом внесення змін до: Кодексу законів про працю України.
Законопроєкт врегулює закон "Про відпустки", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Також виключить із закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" положень щодо підстав звільнення із військової служби та стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього закону.
Законопроєкт врегулює запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти.
Крім того, надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.
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