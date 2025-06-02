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Спецоперацію "Павутина" готували понад півтора роки, - ЗМІ

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Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у спецслужбі.

Контролював хід операції особисто президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

Як розповідають джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. "СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники", - розповів співрозмовник.

СБУ має унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Джерело в СБУ підкреслило, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. "Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії", - підкреслив співрозмовник.

СБУ, Павутина
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