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Зеленський підписав закон щодо роумінгу

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до приєднання України до єдиного європейського простору роумінгу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Після набуття чинності та позитивного рішення з боку Євросоюзу українські абоненти зможуть користуватись мобільним зв’язком та інтернетом у 27 країнах ЄС за внутрішніми тарифами без додаткових зборів — за принципом Roam like at Home (RLAH).

Водночас громадяни ЄС отримають аналогічні умови під час перебування в Україні.

Це потенційне приєднання до єдиного роумінгового простору стане першим випадком, коли до RLAH долучиться країна, яка не є членом Євросоюзу. Таким чином Україна вкотре підтверджує свій статус цифрового партнера ЄС і стратегічного учасника європейського телеком-ринку.

Наступний крок — очікування офіційної оцінки та погодження з боку європейських інституцій, яке дозволить остаточно запустити взаємне скасування роумінгових надбавок.

Зеленський, Мінцифри
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