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Орбан обіцяє зробити все, щоб завадити вступу України в Європейський Союз

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

Своє пояснення він виклав на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

На думку Орбана, розширення Європейського Союзу – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України: мовляв, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".

"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості", – безапеляційно стверджує він.

Угорський премʼєр продовжує, що через десять років "не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками і перед країною", якщо не зробить зараз "усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України".

Свій допис Орбан використав для чергової реклами урядового опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій та яке навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення.

Орбан
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