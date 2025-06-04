Железняк: Українських виробників дронів на оптоволокні частково звільнили від мита та податку

Верховна Рада звільнила від ввізного мита та податку на додану вартість оптоволокно, волоконно-оптичні джгути та кабелі, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів та іншої оборонної продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідні законопроєкти №13305 і №13306 парламент підтримав конституційною більшістю – 302 і 303 голоси «за». Дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки та боротьби й мають критичне значення для Сил оборони України, але оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну.

Нагадаємо, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 км. Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.