Рада з прав людини: Повернення дітей є безумовним пріоритетом України

Повернення дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених російською федерацією, є безумовним пріоритетом дипломатичних, правових і гуманітарних зусиль України, а також її міжнародних партнерів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ за підсумками спільного з Bring Kids Back UA засідання, опублікованій на сайті Офісу Президента.

"Ми, учасники засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України, представники органів державної влади, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу, громадянського суспільства та експертного середовища, заявляємо: повернення дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених російською федерацією, є безумовним пріоритетом дипломатичних, правових та гуманітарних зусиль України, а також її міжнародних партнерів. Це має вирішальне значення для просування та захисту прав дітей, а також є питанням гідності, справедливості та майбутнього нації", - зазначається в документі.

Заявники також закликають міжнародну спільноту посилити тиск на росію з метою забезпечення негайного повернення українських дітей. Водночас підкреслюється, що найкращі інтереси дитини є першочерговим пріоритетом у всіх зусиллях, а гендерна чутливість і врахування особливих потреб дітей різного віку та досвіду мають бути інтегровані в усі політики й заходи з реабілітації та реінтеграції.

Підписанти заявили про "важливість проведення інформаційної та публічної адвокації, підтримки кампаній із протидії російській дезінформації у світі, зокрема протидії спробам виправдати викрадення українських дітей". Також вони звернулися до міжнародних партнерів із закликом продовжити публічне висвітлення цієї проблематики на ключових міжнародних майданчиках (ООН, Ради Європи, ОБСЄ тощо).

"Ми єдині в переконанні, що питання захисту прав українських дітей має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного до повного звільнення всіх громадян України з-під контролю держави-агресора, їх безпечного повернення додому та забезпечення всіх прав, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини. Повернення дітей – це не лише гуманітарне зобов’язання. Це акт справедливості", - зазначається в документі.