Пеллегріні відповів на петицію щодо референдуму про скасування санкцій проти посії

Словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти посії.
Свою відповідь на петицію він опублікував у середу, повідомляє "Європейська правда".
У розлогій відповіді Пеллегріні насамперед наголошує, що всі санкції Європейського Союзу проти росії ухвалюються консенсусом, і без згоди Словаччини вони й так не набувають чинності.
"Якщо Словаччина в референдумі вирішить відхилити санкції проти російської федерації, вона вирішить відхилити те, за що сама проголосувала через свого прем'єр-міністра на європейському рівні", – зазначив він.
Далі президент Словаччини проаналізував формулювання, яке в петиції пропонувалось винести на референдум, і заявив, що воно не відповідає необхідним вимогам конкретності правових наслідків.
Серед іншого, за словами Пеллегріні, незрозуміло, чи стосується формулювання "Словаччина не застосовувала санкції" органів влади, приватни осіб чи бізнесу, а також як саме визначити, які саме санкції "шкодять словацьким громадянам".
Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні ще на початку травня отримав петицію від ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти рф, яка набрала 400 тисяч підписів.
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