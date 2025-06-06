Міненерго: росія не зможе безпечно перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС

росія не зможе безпечно перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Заявами про відповідні наміри країна-агресор просто намагається шантажувати Україну та міжнародну спільноту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив в ефірі телемарафону.
Шейко нагадав, що 28 травня Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні спрямувало Секретаріату МАГАТЕ ноту із засудженням намірів рф щодо можливого підключення і будівництва ліній, які могли б з’єднувати енергосистему росії із ЗАЕС.
"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", - зазначив заступник міністра.
Він наголосив, що в окупантів немає "ні запасних частин, ні матеріалів, вони не знають як ремонтувати, здійснювати технічне обслуговування, як експлуатувати його".
Наразі ЗАЕС продовжує отримувати електропостачання від енергосистеми України.
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