Каллас: Операція "Павутина" показує, як дешеві дрони можуть знищувати наддорогу авіацію

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні атаки українських дронів на російську військову стратегічну авіацію "переписують військову історію".
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО у четвер в Брюсселі.
За її словами, операція, яку називають "Павутиною", показує, як відносно дешеві безпілотники можуть знищувати наддорогу авіацію, змінюючи саму природу сучасної війни.
"Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – заявила Каллас.
Водночас вона наголосила, що росія не змінює свою тактику і продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.
"Дозвольте мені нагадати вам, що напади на цивільне населення чи цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву, і росія робить це постійно. Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на росію, щоб вони також хотіли миру", – заявила Каллас.
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