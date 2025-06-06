НСЗУ: У 2024 році найбільше коштів було сплачено за стаціонарну допомогу

Найбільше коштів було сплачено за стаціонарну допомогу — 8,4 млрд грн.

Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.

Майже 3 млрд було сплачено за надання допомоги при мозкових інсультах, 2,8 — при пологах.

Приоритетні групи послуг:

Усього надавачам медпослуг сплатили 151,3 млрд грн.

За стаціонарні послуги загального профілю було сплачено майже 57 млрд грн. Це найбільший видаток зі всіх. На амбулаторні послуги загального профілю пішло 17,5 млрд. На первинну медичну допомогу витратили 23,5 млрд, а не екстренку — приблизно 10,5 млрд.