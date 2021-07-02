Ляшко решил объявить новый конкурс на главу НСЗУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.
«Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров объявить повторный конкурс», — написал он на своей странице в Facebook в пятницу.
Ляшко подчеркнул, что это «непростое решение, оно было принято после общения со своими коллегами, и команда заместителей поддержала его единогласно».
Ляшко поблагодарил оставшихся финалистов конкура Вадима Аристова и Татьяну Бойко за участие в конкурсе, но отметил, что управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине «им было бы сложно и, на мой взгляд, рано».
Как сообщалось, Ляшко в пятницу провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): с и.о. заместителя НСЗУ Татьяной Бойко и основателем консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадимом Аристовым.
Накануне и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, также вышедший финал конкурса, прекратил участие в нем. Свое решение он объяснил, в частности, тем, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.
Предыдущий конкурс состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы НСЗУ вошли те же три кандидата. Однако бывший в то время министром здравоохранения Максим Степанов победителя конкурса не назвал.
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