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В НСЗУ розповіли, як подбати про доступ до медичної допомоги на свята

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В НСЗУ розповіли, як подбати про доступ до медичної допомоги на свята

У Національній службі здоров'я надали поради українцям, як завчасно перед святами подбати про доступ до медичної допомоги, адже вона може знадобитися раптово.

Як передає Укрінформ, про це НСЗУ повідомляє у Телеграмі.

Насамперед перед святами варто уточнити графік роботи сімейного лікаря. У НСЗУ нагадали: якщо громадяни не мають відповідної декларації, під час війни можна звернутися до будь-якого лікаря первинки. Однак потрібно уточнити адресу найближчої амбулаторії та графік прийому.

Крім того, слід домовитись з лікарем про спосіб зв’язку. "Часто лікарі дають свій номер телефона пацієнтам, з якими уклали декларацію. Зокрема, щоб швидко виписати направлення чи рецепт за Програмою медичних гарантій", - зазначили у НСЗУ.

Варто також уточнити у лікаря, чи можна з ним зв'язатися через месенджер.

Якщо громадянин отримує препарати за програмою “Доступні ліки”, треба перевірити, чи не закінчуються ліки. У разі потреби - завчасно звернутися до лікаря по новий рецепт та отримати препарати в аптеці.

Також у НСЗУ рекомендують перевірити термін придатності ліків, які залишилися в домашній аптечці. Про те, що саме має бути в базовій домашній аптечці, можна дізнатися на сторінці НСЗУ для пацієнта в Фейсбуці.

"На випадок, коли номер "103" перевантажений, краще мати під рукою альтернативний номер екстреної допомоги у вашому населеному пункті або районі. Альтернативний номер телефона екстренки можна дізнатися в місцевих органах влади, зокрема на сайтах територіальних громад", - додали у НСЗУ.

НСЗУ, свята, медична допомога
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