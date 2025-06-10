Ляшко прокоментував ремонт дитячої лікарні Охматдит

Ремонт дитячої лікарні Охматдит планують робити без призупинення роботи усього медзакладу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу, присвяченому початку основного ремонту лікарні, повідомляє кореспондентка LB.ua.

“Прохання від нас всі фасадні роботи завершити до холодів, щоб корпус продовжував існувати як єдине ціле”, - сказав Ляшко.

За його словами, зараз роблять заміри, планується заміна вікон, ремонт енергомереж, інженерних систем, вентиляції, пошкоджених стель та панелей.

Почати внутрішні робити збираються з відділення трансплантації кісткового мозку, зокрема йдеться про ремонт вентиляції. Мова про так звані «чисті» приміщення, стерильні бокси, які потрібні пацієнтам для перебування. Це єдине відділення, яке не відновило роботу після удару, тому що там пошкодили усі стерильні бокси.

“Чим швидше звершать вентиляційні роботи, тим швидше повернуться діти”, - каже міністр.

Щодо хірургічного корпусу, то наразі вирішується, буде це реконструкція, чи знос і нова будова. Токсикологічний корпус наразі законсервований.

Весь ремонт планують завершити без зупинки роботи лікарні, але тимчасово на короткі проміжки можуть закривати окремі палати чи відділення.

Впродовж місяця буде тендер на будівництво трансформаторної підстанції. Світлопрозорі конструкції фасаду замінятимуть в останню чергу.

Наразі тривають додаткові обстеження приміщень, замовляють матеріали та домовляються про поставки.

В цілому, ремонт корпусу без обладнання коштуватиме 293 млн грн.