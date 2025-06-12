МО України посилить партнерство з приватним бізнесом

Міністерство оборони посилить партнерство з приватним бізнесом у сфері забезпечення якості продукції оборонного призначення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Відповідний Меморандум про співпрацю був підписаний між Міноборони та "Українським союзом промисловців і підприємців" (УСПП), організацією, що представляє інтереси українського бізнесу всіх масштабів.

Документ передбачає, що Міноборони сприятиме УСПП у розвитку та впровадженні стандартизації якості, а також запровадженні на підприємствах УСПП міжнародних стандартів якості ISO та стандартів НАТО серії AQAP.

Реалізацією цього напрямку займатиметься спільна робоча група, яка визначить пріоритетність дій та розпочне практичну роботу з впровадження системи державного гарантування якості на підприємствах.

У межах співпраці, УСПП надаватиме підтримку у запровадженні електронної інформаційно-комунікаційної системи державного гарантування якості оборонної продукції, яка зараз розробляється Міноборони. Ця система має на меті:

здійснення моніторингу ефективності функціонування системи менеджменту якості підприємств ОПК;

запобігання корупції шляхом забезпечення доступу до інформації та перевірки дійсності задекларованих даних;

надання консультативно-дорадчої допомоги з питань державного гарантування якості за допомогою відповідних інструментів електронної системи.

Окрім цього, важливим напрямом стане запровадження спільних навчальних програм для фахівців підприємств, установ та організацій – членів УСПП. Ці програми будуть зосереджені на реалізації заходів з впровадження системи державного гарантування якості, що забезпечить підвищення кваліфікації та обізнаності персоналу у цій критично важливій сфері.