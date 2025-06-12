МО України посилить партнерство з приватним бізнесом

Міністерство оборони посилить партнерство з приватним бізнесом у сфері забезпечення якості продукції оборонного призначення.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.
Відповідний Меморандум про співпрацю був підписаний між Міноборони та "Українським союзом промисловців і підприємців" (УСПП), організацією, що представляє інтереси українського бізнесу всіх масштабів.
Документ передбачає, що Міноборони сприятиме УСПП у розвитку та впровадженні стандартизації якості, а також запровадженні на підприємствах УСПП міжнародних стандартів якості ISO та стандартів НАТО серії AQAP.
Реалізацією цього напрямку займатиметься спільна робоча група, яка визначить пріоритетність дій та розпочне практичну роботу з впровадження системи державного гарантування якості на підприємствах.
У межах співпраці, УСПП надаватиме підтримку у запровадженні електронної інформаційно-комунікаційної системи державного гарантування якості оборонної продукції, яка зараз розробляється Міноборони. Ця система має на меті:
Окрім цього, важливим напрямом стане запровадження спільних навчальних програм для фахівців підприємств, установ та організацій – членів УСПП. Ці програми будуть зосереджені на реалізації заходів з впровадження системи державного гарантування якості, що забезпечить підвищення кваліфікації та обізнаності персоналу у цій критично важливій сфері.
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