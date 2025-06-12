Каллас: Якщо США не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, ЄС може це зробити самостійно

Навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно, завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, виступаючи на "Брюссельському форумі" 11 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Головна дипломатка ЄС вважає, що Євросоюз може знизити максимальну ціну для російської нафти навіть без участі США, і це матиме ефект на російську економіку.
"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі", – нагадала Каллас.
Вона наголосила, що для Європейського Союзу "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем".
Кая Каллас уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.
"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти. – Ред.) і мати вплив", – підсумувала головна дипломатка ЄС.
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