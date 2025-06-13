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Курс євро встановив новий рекорд

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Курс євро встановив новий рекорд

Курс євро в Україні вперше в історії перевищив позначку у 48 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс євро на 13 червня 2025 року вперше в історії перевищив рівень 48 гривень і становить 48,08 грн за 1 євро.

Це чергове оновлення історичного максимуму. Нагадаємо, що позначку у 47 гривень євро перетнув у квітні цього року.

Водночас курс долара трохи знизився і становить 41,49 гривень за 1 долар.

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюти як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.

НБУ, євро
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