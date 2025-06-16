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Financial Times: У Києві пошкоджено офіс американської компанії Boeing

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Під час одного з наймасштабніших російських обстрілів за час повномасштабної війни постраждала будівля в Києві, яку використовує американська компанія Boeing. Імовірно, це був навмисний удар по американській аерокосмічній компанії.

Про це пише Financial Times із посиланням на шість джерел і фотографії.

«За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників і голови Американської торгової палати в Україні, будівля була серед цілей, по яких завдали ударів у неділю ввечері під час одного з найінтенсивніших обстрілів війни», – йдеться у матеріалі.

Під час атаки в ніч на понеділок росіяни випустили по Україні понад 300 дронів і кілька ракет. Постраждали Київ, Одеса та інші міста. В результаті атаки будівля Boeing зазнала серйозних пошкоджень, там спалахнула пожежа, яку гасили рятувальники.

Представник Boeing утримався від коментарів з приводу атаки, наголосивши, що пріоритетом компанії залишається безпека її співробітників. За його словами, жоден із працівників не постраждав.

Заступник генерального директора Boeing з питань діяльності в Україні Андрій Корягін розповів Financial Times, що, попри пошкодження київського офісу, робота компанії не зупинялася.

Компанія зберігає понад тисячу робочих місць в Україні та не припиняє свою діяльність. Один зі співробітників розповів, що Boeing продовжує активно наймати працівників. Зокрема в оголошенні від 2 червня йшлося про пошук менеджера з проєктування інтер’єру та сертифікації літаків для роботи в Києві.

«Очевидна цілеспрямована атака на таку відому американську компанію на території України та завдані їй збитки можуть розлютити президента Дональда Трампа, який визнав, що все більше розчаровується у москві», – зазначає FT.

У коментарі Financial Times міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважив, що удари росії по американських компаніях в Україні демонструють небажання Кремля підтримувати мирні ініціативи США.

За його словами, атаки на американський бізнес тільки відзначають, наскільки важлива подальша участь Сполучених Штатів у процесі мирного врегулювання та забезпечення безпеки України і Європи загалом.

Boeing – одна з найвідоміших американських компаній, що працюють в Україні. Вона займається інженерною підтримкою і співпрацює з авіабудівним заводом Антонов, який виготовляє важкі транспортні літаки, зокрема й військового призначення.

На початку 2025 року представники Boeing провели зустріч з керівництвом Антонова і міністром оборони для обговорення нових проєктів.

Boeing
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