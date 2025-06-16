Сенатори закликають Трампа посилити санкції проти росії

Сенатор-демократ Річард Блументаль закликав президента США Дональда Трампа негайно вжити заходів для ухвалення закону, який посилить санкції проти росії.
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
«Цей момент вимагає президентського лідерства. Ситуація є надзвичайно терміновою», – заявив демократ в програмі CBS «Face the Nation».
У спільному інтерв'ю із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом Блументаль закликав Трампа діяти швидко: «Я вважаю, що президент має закликати Сенат проголосувати за законопроєкт про санкції проти росії буквально завтра. Сьогодні ввечері він вирушає на зустріч G7(яка відбудеться в Кананаскісі, Канада – ред.). Він сидітиме навпроти світових лідерів. Зараз, якщо говорити відверто, може скластися враження про слабкість позиції Америки щодо України. Він може бути там у позиції сили».
Блументаль також сказав, що США «мають посилити санкції проти Ірану». Грем підтримав цю ідею.
«Я буду вашим соратником. Ми напишемо законопроєкт прямо тут, на телебаченні. Китай, якщо ви слухаєте, припиніть купувати російську нафту і припиніть допомагати іранцям. Ви зробите світ безпечнішим, якщо припините це робити», – сказав він.
Раніше Грем висловив свою позицію щодо антиросійських санкцій у статті для Fox News. «Зараз ми маємо понад 84 співавторів у Сенаті та 70 співавторів у Палаті представників, які підтримують законопроєкт про введення жорстких санкцій і мит проти росії та її фінансових партнерів, – написав він. – Мені та практично всім співавторам законопроєкту про санкції проти рф зрозуміло, що те, як ми поводимося з путіним, або заохочуватиме, або стримуватиме зловмисників».
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