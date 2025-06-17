Видання The Telegraph пояснило, чому путін та Сі Цзіньпін занепокоєні через ослаблення позицій іранського режиму

російський диктатор володимир путін та голова КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході, виявляючи серйозне занепокоєння через ослаблення позицій іранського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що москва та Пекін відкрито підтримують Іран, засуджуючи удари з боку Ізраїлю, внаслідок яких загинули кілька іранських високопосадовців, а військова інфраструктура та об’єкти з ядерними потужностями зазнали значних руйнувань. У разі істотного послаблення Тегерана росія й Китай ризикують втратити важливого союзника у протистоянні впливу США в регіоні. Особливо це стосується рф, яка прагне повернути втрачені позиції на Близькому Сході після занепаду режиму Асада в Сирії.

Водночас, за словами оглядачів, для обох країн співпраця з Іраном стає дедалі більш проблемною. Однак москва й надалі покладається на постачання іранських безпілотників, що залишаються стабільним компонентом двосторонніх відносин, підкреслює експертка з ядерної політики Фонду Карнегі Ніколь Граєвскі.

The Telegraph пише, що однією з найбільших загроз є можливий вихід Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і прискорить її створення. Китай та рф мають таку зброю, але вони не зацікавлені в тому, щоб Тегеран розробив власну.

Крім того, Пекін ризикує зазнати економічних втрат через удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, адже є основним покупцем його нафтопродуктів. Видання додає: ослаблений Іран не відповідає інтересам ні росії, ні Китаю.