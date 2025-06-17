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Видання The Telegraph пояснило, чому путін та Сі Цзіньпін занепокоєні через ослаблення позицій іранського режиму

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російський диктатор володимир путін та голова КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході, виявляючи серйозне занепокоєння через ослаблення позицій іранського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що москва та Пекін відкрито підтримують Іран, засуджуючи удари з боку Ізраїлю, внаслідок яких загинули кілька іранських високопосадовців, а військова інфраструктура та об’єкти з ядерними потужностями зазнали значних руйнувань. У разі істотного послаблення Тегерана росія й Китай ризикують втратити важливого союзника у протистоянні впливу США в регіоні. Особливо це стосується рф, яка прагне повернути втрачені позиції на Близькому Сході після занепаду режиму Асада в Сирії.

Водночас, за словами оглядачів, для обох країн співпраця з Іраном стає дедалі більш проблемною. Однак москва й надалі покладається на постачання іранських безпілотників, що залишаються стабільним компонентом двосторонніх відносин, підкреслює експертка з ядерної політики Фонду Карнегі Ніколь Граєвскі.

The Telegraph пише, що однією з найбільших загроз є можливий вихід Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і прискорить її створення. Китай та рф мають таку зброю, але вони не зацікавлені в тому, щоб Тегеран розробив власну.

Крім того, Пекін ризикує зазнати економічних втрат через удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, адже є основним покупцем його нафтопродуктів. Видання додає: ослаблений Іран не відповідає інтересам ні росії, ні Китаю.

путін, Сі Цзіньпін, The Telegraph
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