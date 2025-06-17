Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Центр протидії корупції приховав звіти про $4,6 млн

106
Центр протидії корупції приховав звіти про $4,6 млн

Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280), яка системно виступає за прозорість у владі, сама не дотримується базових стандартів звітності.

У відповідь на офіційний запит редакції до Головного управління ДПС у місті Києві були надані фінансові звіти ЦПК за 2021–2024 роки. Запит було подано з огляду на те, що організація, всупереч вимогам законодавства, самостійно не оприлюднила свою фінансову звітність у відкритому доступі.

Загалом за цей період організація задекларувала доходів на 157,7 млн грн, що еквівалентно приблизно $4,67 млн за середньорічним курсом.

Розбивка по роках:

• 2021: 20,6 млн грн ≈ $757 тис.
• 2022: 41,1 млн грн ≈ $1,37 млн
• 2023: 37,6 млн грн ≈ $1,03 млн
• 2024: 58,4 млн грн ≈ $1,52 млн

Водночас упродовж чотирьох років ЦПК подавав звітність у спрощеному форматі для мікропідприємств (форми №1-м і №2-м), що не передбачають розкриття інформації про джерела фінансування, структуру витрат чи пояснювальні записки. У звітах відсутні згадки про донорів, витрати на проєкти, оплату праці чи адміністративні видатки.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та статтею 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», організації, що мають неприбутковий статус і отримують благодійну або грантову підтримку, зобов’язані щорічно оприлюднювати фінансову звітність із розкриттям джерел надходжень, напрямів використання коштів і забезпечувати повну, достовірну та публічну інформацію про свою діяльність. Відсутність таких пояснень у звітності громадської організації «Центр протидії корупції» є прямим порушенням чинного законодавства.

Центр протидії корупції (ЦПК) — громадська організація, створена у 2012 році, яка позиціонує себе як незалежний антикорупційний watchdog. Основним публічним обличчям ЦПК є Віталій Шабунін, який неодноразово опинявся у центрі скандалів. За офіційними даними, протягом двох років він отримував бойові надбавки, перебуваючи у тилу. Крім того, стало відомо, що він заволодів автомобілем, ввезеним як гуманітарна допомога для ЗСУ, — за підробленими документами. Паралельно, попри військову службу, Шабунін вів підприємницьку діяльність і не з’являвся в частині, але стабільно отримував грошове забезпечення як учасник бойових дій.

Ситуація з непрозорим фінансуванням ЦПК лише посилює і без того численні запитання до доброчесності цієї організації, яка звикла вимагати звітності від інших, але сама систематично уникає публічності.

ЦПК, Шабунін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 июня 2025
Понедельник, 16 июня 2025
Воскресенье, 15 июня 2025
Суббота, 14 июня 2025
Пятница, 13 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023