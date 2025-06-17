Центр протидії корупції приховав звіти про $4,6 млн

Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280), яка системно виступає за прозорість у владі, сама не дотримується базових стандартів звітності.

У відповідь на офіційний запит редакції до Головного управління ДПС у місті Києві були надані фінансові звіти ЦПК за 2021–2024 роки. Запит було подано з огляду на те, що організація, всупереч вимогам законодавства, самостійно не оприлюднила свою фінансову звітність у відкритому доступі.

Загалом за цей період організація задекларувала доходів на 157,7 млн грн, що еквівалентно приблизно $4,67 млн за середньорічним курсом.

Розбивка по роках:

• 2021: 20,6 млн грн ≈ $757 тис.

• 2022: 41,1 млн грн ≈ $1,37 млн

• 2023: 37,6 млн грн ≈ $1,03 млн

• 2024: 58,4 млн грн ≈ $1,52 млн

Водночас упродовж чотирьох років ЦПК подавав звітність у спрощеному форматі для мікропідприємств (форми №1-м і №2-м), що не передбачають розкриття інформації про джерела фінансування, структуру витрат чи пояснювальні записки. У звітах відсутні згадки про донорів, витрати на проєкти, оплату праці чи адміністративні видатки.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та статтею 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», організації, що мають неприбутковий статус і отримують благодійну або грантову підтримку, зобов’язані щорічно оприлюднювати фінансову звітність із розкриттям джерел надходжень, напрямів використання коштів і забезпечувати повну, достовірну та публічну інформацію про свою діяльність. Відсутність таких пояснень у звітності громадської організації «Центр протидії корупції» є прямим порушенням чинного законодавства.

Центр протидії корупції (ЦПК) — громадська організація, створена у 2012 році, яка позиціонує себе як незалежний антикорупційний watchdog. Основним публічним обличчям ЦПК є Віталій Шабунін, який неодноразово опинявся у центрі скандалів. За офіційними даними, протягом двох років він отримував бойові надбавки, перебуваючи у тилу. Крім того, стало відомо, що він заволодів автомобілем, ввезеним як гуманітарна допомога для ЗСУ, — за підробленими документами. Паралельно, попри військову службу, Шабунін вів підприємницьку діяльність і не з’являвся в частині, але стабільно отримував грошове забезпечення як учасник бойових дій.

Ситуація з непрозорим фінансуванням ЦПК лише посилює і без того численні запитання до доброчесності цієї організації, яка звикла вимагати звітності від інших, але сама систематично уникає публічності.