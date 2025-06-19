Рада обмежила максимальні суми судового збору для громадян

Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує максимальні суми судового збору для громадян. Якщо раніше за апеляцію чи касацію у складних справах могли нараховувати десятки або й сотні тисяч гривень – тепер усе інакше, пишуть Українські новини з посиланням на Судово-юридичну газету.
Нові правила встановлюють фіксовану межу. За касаційну скаргу до Верховного Суду українці платитимуть не більше 30 280 грн. Якщо справа стосується соціальних питань – пенсій, допомог, житла чи трудових прав – сума не перевищить 15 140 грн. Для апеляцій – відповідно: максимум 24 224 грн та 9 084 грн.
До цього судовий збір обчислювався як 150–200% від суми позову без чіткої межі, що робило доступ до правосуддя для багатьох громадян України фактично недосяжним. У складних або тривалих справах рахунок міг сягати астрономічних цифр.
Закон також дозволяє судам зменшити або відстрочити плату для людей у складних життєвих обставинах – зокрема військових, одиноких батьків, багатодітних чи малозабезпечених. А ще – вирішувати питання витрат без виклику сторін, щоб не затягувати процес.
У підсумку: судовий процес і надалі коштуватиме недешево, але тепер – принаймні з розумінням, скільки максимум доведеться заплатити.
Як відомо, судовий збір – це обов’язковий платіж до державного бюджету, який сплачується особою при поданні позову, заяви, скарги або іншого процесуального документа до суду. Його розмір залежить від типу справи, статусу особи (фізична чи юридична) та суми позову, і він є однією з форм фінансування судової системи, покликаною покрити частину витрат на розгляд справ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023