Рада обмежила максимальні суми судового збору для громадян

Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує максимальні суми судового збору для громадян. Якщо раніше за апеляцію чи касацію у складних справах могли нараховувати десятки або й сотні тисяч гривень – тепер усе інакше, пишуть Українські новини з посиланням на Судово-юридичну газету.

Нові правила встановлюють фіксовану межу. За касаційну скаргу до Верховного Суду українці платитимуть не більше 30 280 грн. Якщо справа стосується соціальних питань – пенсій, допомог, житла чи трудових прав – сума не перевищить 15 140 грн. Для апеляцій – відповідно: максимум 24 224 грн та 9 084 грн.

До цього судовий збір обчислювався як 150–200% від суми позову без чіткої межі, що робило доступ до правосуддя для багатьох громадян України фактично недосяжним. У складних або тривалих справах рахунок міг сягати астрономічних цифр.

Закон також дозволяє судам зменшити або відстрочити плату для людей у складних життєвих обставинах – зокрема військових, одиноких батьків, багатодітних чи малозабезпечених. А ще – вирішувати питання витрат без виклику сторін, щоб не затягувати процес.

У підсумку: судовий процес і надалі коштуватиме недешево, але тепер – принаймні з розумінням, скільки максимум доведеться заплатити.

Як відомо, судовий збір – це обов’язковий платіж до державного бюджету, який сплачується особою при поданні позову, заяви, скарги або іншого процесуального документа до суду. Його розмір залежить від типу справи, статусу особи (фізична чи юридична) та суми позову, і він є однією з форм фінансування судової системи, покликаною покрити частину витрат на розгляд справ.