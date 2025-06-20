Мінекономіки: Європа погодила запуск нового пакету інвестиційних програм для України

У Брюсселі погоджено запуск нового пакету інвестиційних програм для публічного та приватного секторів економіки України; їхня презентація відбудеться під час конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Брюсселі відбулося четверте засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) - ключового інструменту реалізації фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility. Участь у засіданні взяли представники Європейської комісії, Європарламенту, урядів держав - членів ЄС, а також міжнародних фінансових організацій.

“Ми особливо вдячні за участь нових європейських фінансових інституцій у цьому раунді UIF, включаючи Французьке агентство розвитку AFD, Північну екологічну фінансову корпорацію NEFCO та об'єднання суверенних банків розвитку EDFI MC", - наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, мета України - залучити якомога більше партнерів та фінансових інституцій для підтримки відновлення та забезпечення швидкої й ефективної мобілізації коштів UIF.

У сфері публічних проєктів кошти будуть спрямовані на критично важливі напрями відбудови - соціальну, муніципальну та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт і модернізацію систем водопостачання та теплопостачання, управління відходами, а також будівництво соціального житла та реалізацію ініціатив з енергоефективності будівель.

Для приватного сектору нові інструменти UIF створюють можливості для зменшення ризиків і залучення капіталу для масштабних інвестицій, зокрема у відновлювану енергетику, угоди прямих інвестицій, а також у ключові галузі економіки стратегічного значення.

Одним із важливих рішень засідання стало продовження попереднього конкурсу заявок на опосередковане кредитування мікро-, малих та середніх підприємств через банківські установи. Партнери-виконавці, які відповідають вимогам, зможуть подавати свої пропозиції до Європейської комісії відповідно до переглянутих параметрів конкурсу.