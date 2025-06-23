Сирський розповів про ефективність мобільних вогневих груп

Мобільні вогневі групи Сил оборони України збивають близько 40% безпілотників, зокрема ударних Шахедів, якими росія щодня атакує Україну.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

Відомо, що наші сили протиповітряної оборони успішно збивають близько 82% дронів-камікадзе Shahed.

За словами Сирського, для збиття Шахедів використовуються саме мобільні вогневі групи (МВГ). Ефективність таких груп становить близько 40%.

«Ми маємо економити зенітні керовані ракети, тому пріоритетними для ураження Шахедів є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто на сьогодні вони не втратили свою актуальність», – наголосив головнокомандувач.

За його словами, ефективною протидією російським дронам є застосування легкомоторної авіації. Сили оборони вже мають такі літаки, також триває постачання нових зразків завдяки міжнародній підтримці.

«Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним російським дронам», – заявив Олександр Сирський.

Також вони допомагають збивати ворожі дрони та військові гелікоптери, тож триває робота з розширення цього напряму протидії.

Олександр Сирський зауважив, що від канадських партнерів Україна отримала сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів.

У Генштабі неодноразово наголошували, що на сьогодні Україні не вистачає зенітних ракет і систем, які збивають російські ракети. Щоночі у відбитті ворожих атак беруть участь гелікоптери, винищувальна авіація, зокрема надані партнерами літаки F-16 та Mirage-2000.

Також у складі ЗСУ активно діють підрозділи дронів-перехоплювачів.