Іран закрив Ормузьку протоку, через яку країни Близького Сходу здійснюють експорт нафти

Парламент Ірану схвалив рішення про закриття Ормузької протоки, через яку низка країн Близького Сходу здійснюють експорт нафти.

Про це іранський телеканал Press TV повідомив у неділю, 22 червня.

Член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ісмаїл Коусарі заявив, що парламент дійшов висновку, що Ормузьку протоку має бути закрито.

За його словами, остаточне рішення в цьому питанні залишається за Вищою радою національної безпеки.