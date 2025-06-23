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Іран закрив Ормузьку протоку, через яку країни Близького Сходу здійснюють експорт нафти

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Парламент Ірану схвалив рішення про закриття Ормузької протоки, через яку низка країн Близького Сходу здійснюють експорт нафти.

Про це іранський телеканал Press TV повідомив у неділю, 22 червня.

Член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ісмаїл Коусарі заявив, що парламент дійшов висновку, що Ормузьку протоку має бути закрито.

За його словами, остаточне рішення в цьому питанні залишається за Вищою радою національної безпеки.

Іран, Ормузька протока
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