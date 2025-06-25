Bloomberg: Обсяг морського експорту російської нафти впав на 4%

Обсяг морського експорту російської нафти впав до найнижчого рівня з квітня – в середньому до 3,19 млн барелів на добу. Це на 4% менше, ніж у попередньому аналогічному періоді.

Відповідну інформацію опублікував портал Bloomberg.

Основною причиною стало тимчасове призупинення відвантажень у тихоокеанському порту Козьміно через ремонтні роботи.

До кінця тижня завантаження там відновилися, проте зниження постачання з балтійського порту Приморськ поки що не має пояснень, оскільки про проведення аналогічних робіт інформації немає.

Разом з тим, за даними Bloomberg, нафтопереробні заводи рф завершили сезонний ремонт і збільшили переробку. Так, у перші 18 днів червня середні обсяги досягли 5,42 млн барелів на добу. Якщо темп збережеться, показник стане рекордним.