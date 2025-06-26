Fox News: В Ірані зникли понад 400 кілограм потенційно збагаченого урану

Після масштабної атаки США на ядерні об'єкти Ірану зникли понад 400 кілограм потенційно збагаченого урану, МАГАТЕ закликає до термінової інспекції. Про це повідомляє Fox News.
Так, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що поставив перед собою ціль знайти зниклий уран - за його словами,іранські чиновники, імовірно, вивезли уран, убезпечуючи від імовірних атак.
"Ми не маємо інформації про його місцезнаходження", — заявив Гроссі.
Також він заявив, що попри те, що за його інформацією, іранський уран збагачений до 60%, а не до 90%, потрібних для створення ядерної зброї, його все одно треба знайти.
"Мій обов'язок – врахувати кожен грам урану, який існує в Ірані й у будь-якій іншій країні. Моя робота полягає в тому, щоб спробувати з'ясувати, де розташовані ці матеріали, тому що Іран зобов'язаний звітувати про всі матеріали, які він має", – зазначив він.
Голова МАГАТЕ розповів, що ядерний об'єкт у Натанзі має отримав дуже серйозні пошкодження» в одному із центрифужних залів, де збагачували уран. Сильних пошкоджень зазнав об'єкт в Ісфахані.
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