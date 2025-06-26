Названо причини, чому українці не зберігають кошти в банках

Головною причиною, чому українці не користуються банками для зберігання коштів, є відсутність заощаджень. Це пов'язано з низьким рівнем доходів.

Такий варіант обрали 68% респондентів, які взяли участь у дослідженні Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 25% вказали на недовіру до банків як причину відмови зберігати гроші у фінансових установах.

Дані показують, що лише 29% зберігають значну частину коштів у банках. Серед них 13% мають на рахунках половину своїх грошей. Ще 16% зберігають у банках їхню більшу частину.

32% українців користуються банками лише частково. Вони мають там незначні суми.

Найпоширенішою банківською послугою залишається використання картки або рахунку. Її зазначили 82% опитаних.

Також популярною є оплата комунальних платежів через банк. Цей варіант обрали 66%.

59% користуються мобільним або інтернет-банкінгом. Ще 50% регулярно звертаються до терміналів.

44% здійснюють перекази через банки. 20% обмінюють валюту.

Найчастіше українці користуються зарплатною карткою. Її має 49% респондентів.

Поточний рахунок у гривні мають 36%. Пенсійною карткою користується 31%.

29% мають окрему картку, відкриту за власною ініціативою.

Опитування проводилось у період з 25 квітня до 5 травня 2025 року. Опитали 2 тис. осіб. Максимальна похибка не перевищує 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.