Названо причини, чому українці не зберігають кошти в банках

Головною причиною, чому українці не користуються банками для зберігання коштів, є відсутність заощаджень. Це пов'язано з низьким рівнем доходів.
Такий варіант обрали 68% респондентів, які взяли участь у дослідженні Соціологічної групи "Рейтинг".
Ще 25% вказали на недовіру до банків як причину відмови зберігати гроші у фінансових установах.
Дані показують, що лише 29% зберігають значну частину коштів у банках. Серед них 13% мають на рахунках половину своїх грошей. Ще 16% зберігають у банках їхню більшу частину.
32% українців користуються банками лише частково. Вони мають там незначні суми.
Найпоширенішою банківською послугою залишається використання картки або рахунку. Її зазначили 82% опитаних.
Також популярною є оплата комунальних платежів через банк. Цей варіант обрали 66%.
59% користуються мобільним або інтернет-банкінгом. Ще 50% регулярно звертаються до терміналів.
44% здійснюють перекази через банки. 20% обмінюють валюту.
Найчастіше українці користуються зарплатною карткою. Її має 49% респондентів.
Поточний рахунок у гривні мають 36%. Пенсійною карткою користується 31%.
29% мають окрему картку, відкриту за власною ініціативою.
Опитування проводилось у період з 25 квітня до 5 травня 2025 року. Опитали 2 тис. осіб. Максимальна похибка не перевищує 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.
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