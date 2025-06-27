росія хоче повністю заборонити експорт бензину з країни на тлі різкого зростання цін на біржі

Влада росії знову обговорює можливість повної заборони на експорт бензину з країни на тлі різкого зростання біржових цін на паливо, яке з початку року досягло 25%.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання «риа новости» та «интерфакс».

Посилаючись на обізнані джерела, росЗМІ повідомляють, що це питання порушили на засіданні біржового комітету федеральної антимонопольної служби (фас). Висновки та пропозиції служби представлять віце-прем'єру країни-агресора олександру новаку.

Зокрема наприкінці минулого тижня урядові чиновники у рф звернулися до нафтовиків через різке зростання цін на бензин. Зокрема, з початку року зростання цін на АІ-92 перевищило 25%, а на АІ-95 – 24%.

«З початку червня АІ-95 подорожчав на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі на 11% і у вівторок, 24 червня, його ціна досягла річного рекорду – 67456 рублів за тонну. Вартість АІ-92 підскочила на 12% і встановила максимум з бензинової кризи осені 2023 року – 64462 рубля за тонну», – повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, задля утримання цін на паливо, у фас обговорюють посилення чинних обмежень на експорт бензину. Його дозволено вивозити тільки виробникам (трейдерам, посередникам і нафтобазам – заборонено), але незабаром цього права хочуть позбавити і їх.

Нафтотрейдери пояснюють подорожчання бензину скороченням поставок, внаслідок чого обсяги палива на російському ринку не просто скорочуються, але й компанії-власники великих НПЗ починають активно закуповувати бензин для забезпечення власних мереж АЗС.