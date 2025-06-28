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Сибіга: Україна ініціюватиме санкції проти країн, які купують російську нафту

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Україна ініціюватиме санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час конференції Fair Play, присвяченій посиленню санкцій проти росії, він зазначив, що Київ уважно відстежує зростання товарообігу між рф і низкою країн, зокрема Центральної Азії. За деякими позиціями зафіксовано приріст.

Причому Сибіга уточнив, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується рф при виробництві військової продукції.

"Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів по країнах, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту", - заявив він.

Глава МЗС зазначив, що нафта, газ і супутні продукти з рф, які забезпечують до 50% надходжень до російського бюджету, як і раніше, надходять на європейські ринки.

Згідно із заявою Сибіги, тільки у квітні росія отримала близько 13 млрд доларів від експорту енергоносіїв, тоді як один день війни обходиться їй приблизно в 1 млрд. Таким чином, агресор продовжує заробляти значно більше, ніж витрачає на ведення війни проти України.

Він додав, що наростаючі атаки з використанням ракет і дронів свідчать про те, що москва все ще знаходить доступ до ключових комплектуючих, сировини, обладнання та програмного забезпечення.

"За результатами аналізу залишків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу", - сказав Сибіга.

Крім того, глава МЗС України закликав "відрізати" рф від критично важливих компонентів для оборонної промисловості. Він підкреслив, що це один з елементів примусу до миру.

"Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли весь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", - резюмував міністр.

санкції, Сибіга
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