Сибіга: Україна ініціюватиме санкції проти країн, які купують російську нафту

Україна ініціюватиме санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Під час конференції Fair Play, присвяченій посиленню санкцій проти росії, він зазначив, що Київ уважно відстежує зростання товарообігу між рф і низкою країн, зокрема Центральної Азії. За деякими позиціями зафіксовано приріст.
Причому Сибіга уточнив, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується рф при виробництві військової продукції.
"Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів по країнах, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту", - заявив він.
Глава МЗС зазначив, що нафта, газ і супутні продукти з рф, які забезпечують до 50% надходжень до російського бюджету, як і раніше, надходять на європейські ринки.
Згідно із заявою Сибіги, тільки у квітні росія отримала близько 13 млрд доларів від експорту енергоносіїв, тоді як один день війни обходиться їй приблизно в 1 млрд. Таким чином, агресор продовжує заробляти значно більше, ніж витрачає на ведення війни проти України.
Він додав, що наростаючі атаки з використанням ракет і дронів свідчать про те, що москва все ще знаходить доступ до ключових комплектуючих, сировини, обладнання та програмного забезпечення.
"За результатами аналізу залишків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу", - сказав Сибіга.
Крім того, глава МЗС України закликав "відрізати" рф від критично важливих компонентів для оборонної промисловості. Він підкреслив, що це один з елементів примусу до миру.
"Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли весь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", - резюмував міністр.
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