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Reuters: Країни G7 домовилися зі США щодо звільнення компанії від додаткових податків

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Країни G7 домовилися зі Сполученими Штатами про звільнення американських і британських компанії від додаткових податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, вони домовилися про звільнення компаній від деяких положень наявної глобальної угоди про торгівлю у відповідь на згоду адміністрації США скасувати пропозицію із законопроєкту президента Дональда Трампа про податки та витрати.

У G7 заявили, що новий план визнає наявні закони Сполучених Штатів про мінімальні податки і спрямований на підвищення стабільності міжнародної податкової системи.

Міністерство фінансів США також повідомило, що "паралельна система", про яку вдалося домовитися з "Великою сімкою", може зберегти важливі досягнення в рамках інклюзивної структури в боротьбі з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку.

У виданні зазначили, що також від вищих податків позбавлені британські компанії.

США, G7, податки
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