росія планує залучити китайський бізнес до будівництва інфраструктури в окупованому Криму

російська федерація планує будувати порт і залізницю в окупованому Криму за допомогою Китаю.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає УНН.

За даними української розвідки, голова окупаційної "адміністрації" Криму сергій аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури на полуострові.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки, аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Керченський морський порт. росіяни активно його використовують для "сірого" експорту;

інфраструктура озера Донузлав. Там розташована база російського військово-морського флоту.

Крім того, окупаційна "адміністрація" Криму з метою підписання остаточних угод планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Вона є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США, заявили в українській зовнішній розвідці.