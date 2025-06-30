росія планує залучити китайський бізнес до будівництва інфраструктури в окупованому Криму

російська федерація планує будувати порт і залізницю в окупованому Криму за допомогою Китаю.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає УНН.
За даними української розвідки, голова окупаційної "адміністрації" Криму сергій аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури на полуострові.
Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки, аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:
Керченський морський порт. росіяни активно його використовують для "сірого" експорту;
інфраструктура озера Донузлав. Там розташована база російського військово-морського флоту.
Крім того, окупаційна "адміністрація" Криму з метою підписання остаточних угод планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Вона є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.
Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США, заявили в українській зовнішній розвідці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023