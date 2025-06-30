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В Україні поступово відновлюється внутрішній ринок металопрокату

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За перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

Найбільшу частку в експорті нині займає плоский прокат — 46,59%, що значно перевищує показник минулого року (40,30%). Також суттєво зросла частка сортового прокату — до 20,18% проти 12,92% у 2024 році. Водночас експорт напівфабрикатів помітно скоротився — з 46,79% до 32,23%.

У структурі імпорту, як і раніше, переважає плоский прокат — 76,83% у січні–травні 2025 року, хоча його частка дещо зменшилася порівняно з торішнім показником у 82,09%. Частка сортового прокату в імпорті зросла до 21,24% (проти 16,12% у 2024 році).

Обсяг внутрішнього споживання металопрокату за 5 місяців 2025 року склав 1,558 млн тонн, що на 14,48% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,361 млн тонн). Частка імпортної продукції на внутрішньому ринку зросла до 37,98%, порівняно з 34,74% у 2024 році.

Загальна динаміка свідчить про поступове відновлення внутрішнього ринку металопрокату та переорієнтацію частини продукції з експорту на потреби української економіки.

металопрокат
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