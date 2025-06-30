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Зеленський та Макрон обговорили можливість виробництва безпілотників Renault на території України

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Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон обговорили можливість виробництва безпілотників спільно з компанією Renault на території України. Перемовини відбулись під час саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі LCI.

Барро зазначив, що Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з росією на фронті. Він додав, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, заморожених на початку вторгнення, та спрямувати ці ресурси Україні.

«Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною», — сказав Барро.

Міністр нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

«Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна — це війна дронів і солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив із Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, що відбувся на початку тижня», — підкреслив він.

Renault, Зеленський, дрони, Макрон
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