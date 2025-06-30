Клімкін: Україна зберігає шанси домовитися з Угорщиною щодо розблокування переговорів про членство в ЄС

Україна зберігає шанси домовитися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо розблокування переговорів про членство в Європейському Союзі.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

На думку Клімкіна, Орбан використовує тему України у своїй передвиборчій кампанії, позиціонуючи себе як захисника Угорщини від війни та економічної загрози з боку українських фермерів. Він активно експлуатує ці наративи, формуючи образ політика, який оберігає ЄС від України.

Крім того, за словами Клімкіна, Орбан підозрює Київ у змові з європейськими партнерами з метою усунення його від влади. У цій стратегії, ймовірно, фігурує опозиціонер Петер Мадяр - харизматичний лідер партії "Тиса", який здобуває дедалі більшу популярність в Угорщині. Це лише посилює недовіру угорського лідера до України та партнерів по ЄС.

Клімкін зазначає, що Будапешт розглядає будь-які кроки Києва, зокрема у регіоні Закарпаття, як елементи цієї змови. Через це, переконати Орбана у зворотному буде складно.

"Ситуація складна, але це не означає, що діалог слід зупиняти. Потрібно продовжувати контакти з угорською стороною", - підкреслив ексміністр.

Він також наголосив на важливості співпраці з угорською громадою в Україні, адже багато представників національної меншини підтримують Україну у війні проти Росії.

Щодо перспектив вступу України до ЄС, Клімкін зазначив, що навіть у разі відсутності офіційного старту переговорів, країна може продовжувати адаптацію до європейських стандартів. "Було б добре відкрити кілька переговорних глав, але якщо цього не станеться зараз - це не катастрофа", - пояснив він.

Загалом дипломат не виключає, що Орбан може змінити позицію, якщо відчує політичний тиск або загрозу. "Це політик, який уміє швидко переорієнтуватися. Він може піти на контакт, зокрема й непублічно", - резюмував Клімкін.