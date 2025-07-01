Сибіга: За останні півтора роки Україна лише два дні не перебувала під атакою російських ракет та дронів

Україна за останні півтора роки лише двічі не перебувала під атакою ракет та дронів різного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Андрія Сибігу під час спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.
Він розповів, що під час зустрічі Вадефулем їм зробили презентацію статистики щодо інтенсивності російського ракетного терору. У статистиці було охоплено минулий рік та частину цього року.
Статистику було відображено у трьох кольорах - червоний, тобто дні, коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний із застосуванням значної кількості комбінованого удару, це і дрони, це і ракети різного типу. Та зелений.
"Так ось за цей період лише два квадратики зелених, тобто за цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами. Ось така статистика, ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції", - розповів Сибіга.
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