За 2025 рік власникі елітних авто сплатили на 2,5 млн грн податків більше, ніж минулого року

За п’ять місяців 2025 року до бюджету України надійшло понад 95 млн грн податку від власників елітних автомобілів, що на 2,5 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби у понеділок, 30 червня.

Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тисячі осіб. Зокрема найбільші суми надійшли від:

- Києва - 29,5 млн грн,

- Дніпропетровщини - 9 млн грн,

- Одещини - 8,3 млн грн,

- Львівщини - 6,3 млн гривень.

У ДПС нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, випущені не більше п'яти років тому. Середньоринкова вартість автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2025 - 3 млн грн).

Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

Цього року до переліку потрапили зокрема AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.