Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів

У Фінляндії підозрюють місцеву компанію у шахрайстві з постачанням бронежилетів для Збройних сил України у 2022 році.
Як повідомляє Національна поліція Фінляндії, компанія передала військовослужбовцям ЗСУ 5 тис. бронежилетів, які були неналежної якості.
За даними розслідування, фінська компанія підписала контракт з Міністерством оборони України на суму приблизно €5,7 млн.
Згідно з контрактом, підприємство мало надати ЗСУ 10 тис. бронежилетів. На основі попереднього розслідування у поліції підозрюють, що якість переданих армії України 5 тис. бронежилетів не відповідала умовам контракту.
«Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Ми тісно співпрацювали з українською владою у розслідуванні цієї справи», – заявив інспектор кримінальних справ Мікко Лааксонен.
Фінську компанію підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні коштів з обтяжувальними обставинами.
Двох осіб затримали та взяли під варту під час попереднього розслідування. За даними поліції, попереднє розслідування перейде до розгляду звинувачень влітку 2025 року.
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