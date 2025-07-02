МВФ: Україна зобов’язалася своєчасно заповнити три вакантних посади членів НКРЕКП

Україна зобов’язалася своєчасно та в правових рамках заповнити три вакантних посади в Національні комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України.

"У тісній консультації з міжнародними партнерами органи влади зобов'язуються своєчасно та відповідно до правових положень закону заповнити три вакантні посади членів НКРЕКП", – зазначено в документі, оприлюдненому на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок.

Водночас МВФ зазначає, що розробка правової системи підзвітності для національного енергорегулятора прогресує.

"Було розроблено законопроєкт про НКРЕКП, який містить правові положення щодо зовнішнього аудиту її незалежності та системи управління", – зазначається у програмі.

Втім, пояснюється, що хоча аудит планувалося завершити в кінці жовтня, тепер його пропонується перенести на кінець грудня 2025 року для узгодження з графіком проходження законопроєкту по НКРЕКП у парламенті.

З 1 липня 2025 року в НКРЕКП тільки четверо з семи її членів: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Олександр Формагей, Руслан Слободян.

Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк відсьогодні не члени регулятора у зв’язку із ротацією, на їхнє місце нікого не призначили. Чотири члени регулятора є мінімально можливою кількістю для прийняття рішень.

Як повідомлялося, 12 червня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена НКРЕКП визначила переможцями конкурсу чотирьох з них: Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря. У протоколі комісії зазначила, що вони обираються на дві вакантні посади.

Втім, комісія тоді не прийняла рішення про подання кандидатів на вибір уряду, оскільки не отримала результатів обов’язкової спецперевірки. На цей час анонсів нового засідання конкурсної комісії немає.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди з 1 липня 2023 року. Конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, - однак уряд так і не визначився з вибором.