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Мерц: Передача ракет Taurus Україні обговорюється, але процес ще не розпочато

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Німеччина обговорює постачання ракет Taurus для потреб Сил оборони України, але наразі процес передачі цієї зброї ще не розпочато. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує УНН з посиланням на його інтерв'ю виданню Tagesschau.

Очільник німецького уряду назвав "дуже складною" систему навчання використання цього типу ракет і уточнив, що військовим потрібно для цього шість місяців.

За словами Мерца, він обговорював з президентом України Володимиром Зеленським навчання українських військових використанню Taurus.

Канцлер ФРН зазначив, що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з російською федерацією.

Мерц також зауважив, що Німеччина не буде публічно обговорювати, які саме види озброєнь постачає та що робить для військової підтримки України.

"Я хочу, щоб у путіна залишалася певна невизначеність щодо наших військових дій. Одне лише є певним, і я ще раз повторю це тут у цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні", - заявив Мерц.

Мерц
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