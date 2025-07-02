Мерц: Передача ракет Taurus Україні обговорюється, але процес ще не розпочато

Німеччина обговорює постачання ракет Taurus для потреб Сил оборони України, але наразі процес передачі цієї зброї ще не розпочато. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує УНН з посиланням на його інтерв'ю виданню Tagesschau.

Очільник німецького уряду назвав "дуже складною" систему навчання використання цього типу ракет і уточнив, що військовим потрібно для цього шість місяців.

За словами Мерца, він обговорював з президентом України Володимиром Зеленським навчання українських військових використанню Taurus.

Канцлер ФРН зазначив, що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з російською федерацією.

Мерц також зауважив, що Німеччина не буде публічно обговорювати, які саме види озброєнь постачає та що робить для військової підтримки України.

"Я хочу, щоб у путіна залишалася певна невизначеність щодо наших військових дій. Одне лише є певним, і я ще раз повторю це тут у цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні", - заявив Мерц.