Фонд держмайна встановив рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету

Фонд державного майна України встановив новий рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету — за перше півріччя 2025 року сума склала понад 5,17 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, наголосивши, що це найвищий показник за останні десять років.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, позитивна динаміка зростає щороку, попри війну:

2023 рік — 2,66 млрд грн;

2024 рік — 1,97 млрд грн;

2025 рік — вже 5,17 млрд грн за пів року.

До загальної суми надходжень входять кошти, отримані від приватизації та оренди державного майна, дивіденди, частина прибутку від держпідприємств, а з 2024 року — також надходження від продажу націоналізованих активів.

Як підкреслили в Комітеті, ці результати стали можливими завдяки системним змінам в управлінні держмайном. Нині процеси приватизації та використання державного майна проходять відкрито й прозоро, що дозволяє державі отримувати реальні фінансові ресурси.