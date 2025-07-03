Фонд держмайна встановив рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету

Фонд державного майна України встановив новий рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету — за перше півріччя 2025 року сума склала понад 5,17 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, наголосивши, що це найвищий показник за останні десять років.
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, позитивна динаміка зростає щороку, попри війну:
До загальної суми надходжень входять кошти, отримані від приватизації та оренди державного майна, дивіденди, частина прибутку від держпідприємств, а з 2024 року — також надходження від продажу націоналізованих активів.
Як підкреслили в Комітеті, ці результати стали можливими завдяки системним змінам в управлінні держмайном. Нині процеси приватизації та використання державного майна проходять відкрито й прозоро, що дозволяє державі отримувати реальні фінансові ресурси.
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